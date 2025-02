Morador do Jardim Pantanal, em São Paulo, mostra casa alagada e chora

Os moradores do Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, enfrentam problemas de alagamento devido à obstrução dos bueiros por lixo e plástico. Cláudio, um dos afetados, passa por sua quarta enchente e perdeu e eletrodomésticos. Desempregado, ele depende de doações para sobreviver e critica a falta de apoio das autoridades. Com alertas de chuva forte, a preocupação com novas inundações é constante entre os residentes do bairro.