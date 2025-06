Moradores de bairro da zona oeste de SP temem quedas de árvores e cobram prefeitura

Moradores do bairro do Sumaré, na zona oeste de São Paulo, estão preocupados com a segurança devido a árvores inclinadas e rachaduras nas raízes, algumas com altura de até 11 metros, que foram plantadas há cerca de 30 anos. A análise de um engenheiro agrônomo indicou risco de queda em cinco árvores. Apesar dos pedidos feitos há quase seis meses, a prefeitura ainda não executou a poda necessária. A subprefeitura da Lapa informou que realizará uma vistoria técnica em breve. O temor é intensificado pela localização elevada do bairro, resultando em ventos mais fortes, especialmente durante o outono.



