Moradores deixam casas às pressas durante incêndio no bairro da Pompeia, em SP

Moradores precisaram deixar suas casas às pressas por causa do incêndio em um galpão localizado entre as ruas Ministro Ferreira e Diana na Pompeia, zona oeste de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (7)). O fogo começou por volta das 2h30 e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Moradores relataram barulhos altos antes do início do incêndio. Uma idosa com deficiência auditiva precisou ser resgatada pelos vizinhos. Não houve feridos registrados no incidente.