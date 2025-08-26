Moradores do M'Boi Mirim relatam aumento da violência e falta de segurança

Os moradores do M'Boi Mirim, na zona sul de São Paulo , relatam um aumento nos assaltos à noite. Criminosos armados em motos realizam arrastões e abordagens violentas. Em um dos casos, uma vítima foi surpreendida por bandidos que exigiram seu celular e senha, e quando ela hesitou, foi agredida. Outro morador descreveu a insegurança crescente, afirmando que muitos são obrigados a correr em vez de caminhar devido ao medo. A Secretaria de Segurança Pública informou que investigações estão em andamento e que quatro suspeitos foram presos recentemente na região.



