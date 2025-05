Motorista alcoolizada é presa após atropelar motociclista em São Paulo

Uma motorista foi presa em flagrante após colidir com um motociclista na zona norte de São Paulo . O acidente ocorreu por volta das 3h na região da Brasilândia. O motociclista, que trabalha como entregador, sofreu ferimentos no pé e foi socorrido ao hospital. A mulher havia ingerido bebida alcoólica, segundo confirmou o teste do bafômetro, e não possuía carteira de habilitação. O carro da motorista foi apreendido, enquanto a moto do entregador não sofreu danos significativos. Ao chegar à delegacia, a motorista se recusou a comentar o ocorrido.



