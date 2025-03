Motorista com sinais de embriaguez invade calçada e atropela criança em São Paulo

Uma criança de 5 anos foi atropelada em frente à sua casa quando um motorista perdeu o controle e subiu na calçada. O pai relatou que ao ouvir o impacto, encontrou o filho ferido, com um corte profundo na cabeça e hemorragia interna. A criança foi rapidamente levada ao hospital, onde segue internada. Testemunhas dizem que o motorista parecia estar sob influência de álcool, e que fugiu do local sem prestar socorro. A polícia investiga o caso como lesão corporal e fuga do local.



