Balanço Geral Manhã

Motorista de 23 anos morre em capotamento na rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba (SP)

Os testes para verificar o consumo de álcool realizados nos envolvidos na colisão deram negativo

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um grave acidente na rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba (SP), resultou na morte de um motorista de 23 anos que dirigia uma BMW. Segundo a polícia, o condutor perdeu o controle do veículo, que capotou após colidir com a traseira de uma motocicleta e caiu no canteiro central da via. O motorista morreu no local. O motociclista teve apenas ferimentos leves. Outro carro também se envolveu no acidente ao bater na motocicleta logo após a primeira colisão. Os testes para verificar o consumo de álcool realizados nos motoristas deram negativo. A Polícia Civil investiga as causas do acidente, que ocorreu a cerca de 100 metros do pedágio no sentido Suzano.

