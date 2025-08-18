Motorista de 23 anos morre em capotamento na rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba (SP)

Um grave acidente na rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba (SP), resultou na morte de um motorista de 23 anos que dirigia uma BMW. Segundo a polícia, o condutor perdeu o controle do veículo, que capotou após colidir com a traseira de uma motocicleta e caiu no canteiro central da via. O motorista morreu no local. O motociclista teve apenas ferimentos leves. Outro carro também se envolveu no acidente ao bater na motocicleta logo após a primeira colisão. Os testes para verificar o consumo de álcool realizados nos motoristas deram negativo. A Polícia Civil investiga as causas do acidente, que ocorreu a cerca de 100 metros do pedágio no sentido Suzano.



