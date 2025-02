Motorista de ônibus é preso após arrastar carro estacionado no interior de São Paulo

Um motorista de ônibus foi preso em Capão Bonito, interior de São Paulo, após dirigir embriagado e colidir com um carro estacionado, atingindo o muro de uma autoescola. O teste do bafômetro confirmou a embriaguez. A empresa informou que ele estava fora do horário de trabalho. Devido à ausência de antecedentes criminais, o motorista responderá pelo crime em liberdade.