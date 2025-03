Motorista foge após atropelar duas amigas em São Paulo

Duas amigas foram atropeladas enquanto voltavam de uma balada na região metropolitana de São Paulo . O motorista do veículo fugiu após o incidente. Gabriela Campos teve alta hospitalar, enquanto Alexandra Lima Rodrigues permanece internada em estado grave após cirurgia. Thaisa, uma das testemunhas, explicou que a situação ocorreu muito rapidamente e que teve dificuldade para chamar uma ambulância, o que atrasou o socorro. A investigação busca esclarecer as circunstâncias do atropelamento, e a irmã de Alexandra suspeita que o incidente tenha sido proposital.



