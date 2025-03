Motorista sem habilitação some após atropelar e matar motoboy em São Paulo

Um acidente grave ocorreu na zona norte de São Paulo , quando Edson Diego Muniz, de 33 anos, morreu após colidir com um carro que trafegava na contramão. O motorista do veículo, Edmilson de Souza Oliveira, não possuía CNH e fugiu após o choque. O caso está sendo investigado como homicídio culposo. De acordo com Iná, esposa da vítima, a perda tem sido devastadora para a família. "É muito difícil, meus filhos perguntam pelo pai", desabafa. Câmeras de segurança capturaram o momento em que o carro sobe na contramão, contrariando a versão de Edmilson sobre um desvio de ônibus, pois nas imagens não há evidência de um veículo de transporte público. A polícia segue com as investigações para localizar Edmilson, que desapareceu após prestar depoimento no dia do acidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!