Mulher compra carro para levar marido com câncer ao hospital, mas veículo é roubado

Um ladrão bem vestido forçou a porta do carro de Shirley e fez uma ligação direta para furtá-lo. O veículo era crucial para levar o marido dela ao hospital durante o tratamento de câncer e para transportar sua irmã, que perdeu a visão devido à diabetes. "Eu saio às 5 horas da manhã, a gente trabalha, a gente luta, por uma coisa que de repente você vê 70 mil sendo jogados no lixo," desabafou Shirley, que ainda espera recuperar o carro, pois tem pagamentos pendentes até 2028. Ela destacou a insegurança na região e já registrou boletim de ocorrência, mas ninguém reconheceu o suspeito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!