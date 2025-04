Mulher diz ter perdido R$ 1 milhão após se envolver com advogado que conheceu pela internet

Uma mulher de São Paulo afirma ter perdido cerca de R$ 1 milhão ao se envolver com um advogado que conheceu pela internet.



O relacionamento, que se estendeu por dez meses com apenas dois encontros presenciais, revelou-se um golpe.



O homem, que alegava conhecimento em investimentos, solicitou cartões de crédito e dinheiro, prometendo gerir melhor as finanças da vítima. Ao perceber o prejuízo, ela foi alertada por outras pessoas sobre processos contra o advogado.



Outras vítimas surgiram, incluindo parceiros comerciais. O advogado nega as acusações, afirmando que havia acordos mútuos entre eles. A vítima busca justiça para reaver o dinheiro perdido.



