Mulher herda 17 animais da mãe e diz que não tem dinheiro para sustentá-los

Flávia está desesperada após herdar 11 cães e 6 gatos da mãe falecida e enfrenta uma situação insustentável na zona norte de São Paulo . Além dos desafios financeiros para alimentar os animais, a casa onde vive com sua filha e irmão acumulador está cheia de lixo, tornando-a inabitável. Uma vizinha ajuda como pode, doando ração, mas a situação permanece crítica. Flávia faz um apelo por ajuda para garantir uma vida melhor para os animais e resolver a questão do acúmulo. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a remoção é possível apenas em casos específicos. Ela busca apoio para transformar a realidade difícil que enfrenta.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!