Ônibus desgovernado atinge 11 veículos em Uberlândia (MG)

Um ônibus desgovernado colidiu com cinco carros e seis motos estacionados em Uberlândia (MG). O motorista não freou, e um dos carros atingidos rodou, chocando-se com o portão de uma loja. Felizmente, ninguém ficou ferido, apesar de transeuntes quase serem atingidos. A empresa do ônibus investigará o incidente e acionou o seguro para cobrir os danos aos veículos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!