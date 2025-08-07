Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Operação da Polícia Civil visa combater violência contra a mulher

Megaoperação resulta em prisões e mandados de busca no Palácio da Polícia

Balanço Geral Manhã|Do R7

A Polícia Civil realiza uma operação no Palácio da Polícia focada em crimes relacionados à violência contra a mulher. A ação envolve várias delegacias e tem como meta prender 200 suspeitos em todo o Brasil. Além das prisões, são cumpridos mandados de busca e apreensão. Viaturas descaracterizadas estão sendo utilizadas para transportar os detidos ao local.

  • Brasil
  • Crimes
  • Polícia Civil
  • Violência

