Operação da Polícia Civil visa combater violência contra a mulher

A Polícia Civil realiza uma operação no Palácio da Polícia focada em crimes relacionados à violência contra a mulher. A ação envolve várias delegacias e tem como meta prender 200 suspeitos em todo o Brasil. Além das prisões, são cumpridos mandados de busca e apreensão. Viaturas descaracterizadas estão sendo utilizadas para transportar os detidos ao local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!