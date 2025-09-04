Operação investiga suspeitos de praticar eutanásia irregular em cães em Canoas (RS)

Uma operação policial em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, investiga denúncias de maus-tratos a animais. O foco é uma ex-secretária do Bem-estar Animal. Na sede da secretaria, foram encontrados 14 animais mortos em um freezer e 20 gatos vivos em condições precárias, sem água ou comida e com doenças infecciosas.

Cerca de 400 animais estão no local em condições deploráveis, com evidências de eutanásia irregular que resultou na morte de 239 animais em nove meses. Na residência da ex-secretária, em Arroio dos Ratos, a polícia encontrou R$ 100 mil em espécie, levantando suspeitas de crimes financeiros e lavagem de dinheiro. A operação continua com buscas por mais informações.

