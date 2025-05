Paciente de hospital rouba celular de mulher que acompanhava o filho em consulta

Um paciente internado em um hospital de Belo Horizonte (MG) foi flagrado roubando o celular de uma mulher que estava na unidade de saúde para acompanhar o filho em uma consulta.



Vídeo mostra o momento em que ele entra no quarto e sai ajustando algo na cintura. O aparelho foi encontrado pela polícia na lavanderia do local, debaixo de uma lixeira. Testemunhas relataram que o suspeito andava pelos corredores, observando pertences de pacientes, acompanhantes e funcionários. Ele havia saído recentemente da prisão por furto.



