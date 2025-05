Padre não paga aluguel e é despejado pela Justiça em São Paulo

O proprietário de um imóvel em Campo Limpo, na zona sul de São Paulo , entrou na justiça contra o padre Robson Antônio da Silva devido ao não pagamento do aluguel, acumulando uma dívida de R$ 50 mil. A casa era usada para abrigar refugiados, projeto que o padre afirma ainda estar ativo, apesar da reintegração de posse obtida pela família proprietária. O sacerdote alega que a responsabilidade pelo pagamento foi transferida devido a problemas de saúde e propôs um acordo para quitar a dívida. A família do dono busca recuperar o valor devido e ressalta a importância de prevenir outras pessoas contra situações similares.



