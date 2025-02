Parentes e amigos de ciclista morto em SP fazem protesto e pedem mais policiamento

Amigos e parentes se uniram para homenagear Vitor Medrado, ciclista e preparador físico, morto durante um latrocínio na frente do Parque do Povo, em São Paulo. O grupo expressou seu lamento com orações e palmas. Gisele Gasparotto, que fundou a Lulu Ciclismo e foi companheira de Vitor, enfatizou a insegurança em áreas críticas da cidade. "É um absurdo termos medo ao sair em regiões nobres", afirmou ela. Os manifestantes clamam por maior presença policial em locais estratégicos.



