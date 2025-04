Parentes e amigos se despedem de arquiteto morto ao tentar impedir fuga de ladrão em São Paulo

Parentes e amigos participam na manhã desta quinta-feira (3) do velório do arquiteto Jefferson Aguiar , que morreu ao tentar impedir a fuga de ladrão que havia acabado de assaltar uma mulher no bairro do Butantã, na terça-feira (1º). Ele jogou carro contra o criminoso e acabou baleado.



A polícia investiga o caso como latrocínio e já identificou os criminosos envolvidos. Jefferson era casado há um ano e planejava ter filhos, mas seu sonho foi interrompido pela violência. Tragicamente, seu pai também morreu em circunstâncias semelhantes há 30 anos.



