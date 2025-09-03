Logo R7.com
Parte de corpo é encontrada em mala na rodoviária de Porto Alegre

Odor forte chamou atenção de funcionários

Balanço Geral Manhã|Do R7

Na última segunda-feira (1), um caso chocante veio à tona na rodoviária de Porto Alegre. Um funcionário localizou uma mala abandonada no guarda-volumes que exalava um cheiro intenso. Ao abrir a bagagem, ele encontrou parte do tronco de uma mulher ainda não identificada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.


O incidente se iniciou após o funcionário perceber o odor vindo da área das malas e decidir investigar. As autoridades foram acionadas imediatamente para iniciar as investigações.


Câmeras de segurança da rodoviária capturaram um homem deixando a mala no dia 20 de agosto. O suspeito forneceu um nome e telefone como possível destinatário da bagagem. A polícia busca verificar a autenticidade dessas informações para identificar os envolvidos.


Outra linha investigativa considera a possibilidade de ligação com um achado anterior: partes de um corpo encontradas na zona leste da cidade em 13 de agosto. Segundo Mário Souza, diretor da Delegacia de Homicídios local, os cortes eram precisos e indicam conhecimento técnico.


As investigações continuam sob supervisão das autoridades enquanto buscam elucidar este mistério na capital gaúcha.




