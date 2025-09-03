Pássaros se sentem ameaçados e atacam pedestres em rua da Grande São Paulo

Pedestres em Poá, na Grande São Paulo , estão enfrentando uma situação inusitada: ataques frequentes de sabiás do campo. As aves fizeram ninho em uma árvore localizada no terreno de um albergue da cidade e têm surpreendido transeuntes com bicadas dolorosas.

Os sabiás atacam quando alguém passa próximo ao local onde construíram o ninho, resultando em ferimentos, como no caso de um homem que chegou a sangrar após ser atingido. A repórter Marina Cacheta, da ** RECORD **, verificou que qualquer pessoa pode ser alvo dos pássaros defensores do território — especialmente mulheres e pessoas carecas. Ela observou o comportamento protetor das aves sob um capacete.

Segundo um biólogo, trata-se de um comportamento natural das aves para proteger seu território ou filhotes. Apesar disso, os moradores têm reagido com humor à situação; alguns até desviam suas rotas para passar pelo local conhecido pelos "bicões", como os pássaros são carinhosamente apelidados devido às suas ações incisivas.

A presença desses "bicões" continua a ser tanto uma preocupação quanto uma curiosidade entre aqueles que vivem ou visitam Poá.

