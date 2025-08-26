Perseguição a carro roubado resulta em acidente com casal de idosos

Um carro roubado foi perseguido pela polícia em São Paulo quando o criminoso desobedeceu à ordem de parada e invadiu a contramão, colidindo com um veículo ocupado por um casal de idosos. A perseguição começou no bairro Tatuapé e terminou na Vila Ré, onde o acidente ocorreu. Após a colisão, o bandido foi preso em flagrante. Felizmente, os idosos não sofreram ferimentos graves. Gabriel, o proprietário do veículo furtado, soube do furto e do acidente pela seguradora, que o informou da recuperação do carro após o ocorrido.



