Polícia acha sangue no carro de empresário morto no autódromo de Interlagos

A polícia averiguou a presença de sangue no carro do empresário Adalberto Junior, encontrado morto dentro de um buraco em obra no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Perícia indica que ele pode ter sido assassinado mesmo antes de ter sido colocado no local onde o corpo foi localizado.



