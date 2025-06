Polícia acredita que drones que interromperam voos em Guarulhos eram de traficantes

Aeroporto Internacional de São Paulo,em Guarulhos, ficou fechado por duas horas na noite de quarta-feira (11) devido à presença de drones não autorizados. Funcionários relataram a invasão de três pessoas em uma área restrita, e entre três a oito drones circularam o local. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para encontrar os drones, mas sem sucesso. A suspeita é que o uso dos drones esteja ligado ao tráfico de drogas e armas, com criminosos buscando monitorar cargas valiosas ou introduzir drogas nos terminais de carga. A Polícia Militar está intensificando as investigações e o policiamento no aeroporto.



