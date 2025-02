Polícia caça ladrões que mataram ciclista para roubar celular dele em SP

Dois homens abordaram o ciclista Vitor Medrado enquanto ele usava o celular na calçada em frente ao Parque do Povo, na zona sul de São Paulo. O garupa disparou contra Vitor antes de roubar seu celular e fugir. Apesar de socorrido, Vitor não resistiu aos ferimentos. A região tem visto um aumento da violência desde 2022. Horas depois, a mesma dupla atacou um motociclista no Brooklin. A Secretaria da Segurança Pública afirma que as buscas pelos criminosos continuam e que o patrulhamento na área foi reforçado. Ciclistas organizam protesto no local do crime em busca de mais segurança.