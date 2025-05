Polícia encontra chácara em Guarulhos (SP) usada como central para golpes financeiros

Uma chácara em Guarulhos, utilizada como central telefônica de golpes, foi alvo de uma operação policial. Onze pessoas foram presas por se passarem por funcionários de bancos para obter dados das vítimas. O esquema foi descoberto após a abordagem de um carro suspeito com marmitas, levando à apreensão de headsets, computadores e celulares. Felipe Alves Lima, identificado como líder do grupo, também teve seis carros de luxo apreendidos.



