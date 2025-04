Polícia faz perícia para determinar velocidade de carro que atropelou e matou jovens em São Caetano

A investigação policial sobre o acidente que matou as jovens Isabelli Helena de Lima Costa e Isabela Priel Regis em São Caetano do Sul concentra-se na velocidade do carro dirigido por Brendo dos Santos.



O motorista, que alegou estar voltando da faculdade, atravessou a Avenida Goiás em alta velocidade e atingiu as duas amigas.



A polícia realizou simulações periciais para determinar a velocidade exata no momento do impacto.



O carro de Brendo tinha modificações que potencializavam a velocidade, e ele possui histórico de infrações, incluindo possível participação em rachas. Laudos de advogados apresentam discrepâncias nas estimativas de velocidade, variando entre 70 e 120 km/h.



