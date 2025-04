Polícia identifica suspeito de matar estudante da USP em São Paulo

A polícia identificou o suspeito de matar a estudante da USP Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, na zona leste da capital paulista.



Bruna foi morta no último dia 13 de abril enquanto caminhava para casa, após um final de semana no Butantã com o namorado. Imagens de segurança mostram o momento em que Bruna é surpreendida pelo suspeito, conhecido como Mineiro ou Cachorrão, que continua foragido.



O corpo dela foi encontrado quatro dias depois, com marcas de violência, em um estacionamento próximo.



A polícia segue as investigações, coletando depoimentos e analisando novas imagens para capturar o suspeito.



