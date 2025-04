Polícia prende integrante de gangue que rouba motos de luxo em São Paulo

A Polícia Civil prendeu Gustavo Henrique Souza, acusado de integrar uma quadrilha que roubava motos de luxo na zona leste de São Paulo . A operação envolveu mandados de busca e apreensão de objetos usados nos crimes, como o simulacro de arma encontrado com o jovem. Segundo o delegado responsável, a munição verdadeira compunha a arma falsa para simular mais realismo durante os assaltos. Gustavo tentou se esconder no armário de sua casa, mas foi localizado pela polícia.



