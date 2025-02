Polícia prende suspeitos de matar jovem que saía de igreja no Ceará

Uma adolescente foi sequestrada ao sair de uma igreja em Quixeramobim (CE). Francisco Teodósio Santos Neto, Jardison Nascimento Silva e Francisco Márcio Freire a abordaram e a levaram para um matagal. Após a jovem tentar se defender e atingir um dos suspeitos com uma pedra, os três homens a mataram com pedras. O corpo da vítima foi encontrado na zona rural, com sinais de violência. Os suspeitos planejavam roubar um carro para vender, a fim de quitar uma dívida. Eles foram autuados por latrocínio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!