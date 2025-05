Polícia prende terceiro suspeito de participar da morte de professora em São Paulo A polícia de São Paulo já prendeu três suspeitos de participação na morte da professora Fernanda Bonin, encontrada morta em uma área de mata na zona sul de São Paulo. A mandante do crime seria Fernanda Fazio, ex-companheira da vítima, que se entregou na sexta-feira (9).



No domingo, foi preso Rosenberg Joaquim de Santana, que teria planejado a ação criminosa. O outro detido é João Paulo Bourquim, flagrado pore câmeras de segurança abandonando o carro da professora. Ivo Rezende dos santos e uma mulher ainda não identificada continuam foragido



