Policiais prendem homem que fazia a mulher e a filha de dez anos reféns em Jundiaí (SP)

Após uma tensa negociação, policiais do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) conseguiram prender um homem que fazia a mulher e a filha de dez anos reféns em Jundiaí (SP). Com paciência e estratégia, o negociador conseguiu ganhar a confiança do suspeito, permitindo uma revista que comprovou a ausência de ferimentos nas vítimas. O homem, com antecedentes criminais, foi preso em flagrante.



