Policial agride mulher após discussão em garagem no Distrito Federal

Um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal foi gravado agredindo uma mulher após uma discussão uma garagem. A gravação mostra o sargento descer do carro e, após uma troca de ofensas, empurrar a mulher, que revida. A vítima registrou ferimentos e fez uma denúncia na delegacia. Devido ao incidente, o sargento foi afastado das funções operacionais, e seu porte de arma foi suspenso. A Polícia Civil investiga lesão corporal e injúria, enquanto a Corregedoria da PM identificou o ato como covarde e abriu um inquérito. Em defesa, o sargento alegou ter perdido a cabeça durante a discussão.



