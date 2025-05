Policial aposentado reage a tentativa de assalto e mata suspeito em bairro nobre de São Paulo

Um sargento aposentado da Polícia Militar reagiu a uma tentativa de assalto enquanto dirigia um Porsche no Jardim Paulistano, em São Paulo . Três disparos foram efetuados, resultando na morte de um dos suspeitos, enquanto outros dois fugiram. O carro do policial ficou na cena para a perícia, com o vidro do lado do motorista estilhaçado. Segundo uma testemunha, o suspeito atingido não resistiu aos ferimentos. A presença de seguranças particulares e câmeras não tem sido suficiente para impedir ações criminosas na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!