Policial aposentado viaja da Bahia para SP, compra caminhão, cai no golpe do frete e é sequestrado

Um policial militar aposentado viajou da Bahia para São Paulo e adquiriu um caminhão. Ao se cadastrar em um aplicativo de transporte para realizar uma entrega, ele e seu ajudante foram sequestrados por criminosos que usaram informações obtidas no contato inicial. A polícia recebeu uma denúncia anônima e localizou as vítimas em cativeiro na zona sul de São Paulo. O motorista teve suas senhas bancárias subtraídas pelos sequestradores. As buscas pelo caminhão continuam.