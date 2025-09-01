Policial de folga impede assalto e troca tiros com criminosos

Um policial militar à paisana impediu um assalto na zona sul de São Paulo . O incidente ocorreu em Americanópolis quando dois criminosos tentaram roubar um motorista que desembarcava do carro. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Os ladrões aproveitaram o momento em que o motorista estava distraído ao sair do veículo para abordá-lo. Um dos bandidos chegou a abrir a porta do passageiro na tentativa de roubar os pertences da vítima. No entanto, um policial militar que passava pelo local reagiu prontamente à situação.

Durante a intervenção do agente fora de serviço, houve uma troca intensa de tiros entre ele e os criminosos. Apesar disso, tanto o policial quanto um dos suspeitos foram atingidos pelos disparos. Ambos receberam atendimento médico e não correm risco de vida.

O segundo envolvido no crime conseguiu escapar após os disparos iniciais. Segundo informações da polícia, o homem já foi identificado e está sendo procurado.

