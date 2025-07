Policial de folga mata motorista após briga de trânsito em Mauá

Em Mauá, um incidente de trânsito terminou tragicamente quando um policial militar atirou e matou Clayton Silva, de 38 anos, após uma colisão entre sua moto e o carro da vítima. Durante o confronto, o sobrinho de Clayton, de 12 anos, também foi ferido, mas não corre risco de morte. O policial se apresentou voluntariamente na delegacia e teve sua prisão preventiva decretada. A Polícia Civil investiga o caso usando depoimentos e imagens de câmeras de segurança para entender as circunstâncias exatas do ocorrido.



