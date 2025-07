Policial é preso após se envolver em confusão com motorista de aplicativo e colega mulher

Um acidente de trânsito em Osasco, na região metropolitana de São Paulo , entre um policial militar fora de serviço e um motorista por aplicativo resultou em uma série de confrontos que desembocaram na prisão do PM. O incidente começou quando o policial colidiu com a traseira do veículo do motorista, o que provocou uma discussão e escalou para agressões físicas. Uma policial feminina, que estava no local, também se envolveu na confusão. A situação foi registrada pela polícia e está sob investigação. O PM foi preso por desacato e seu carro apreendido devido à documentação irregular.



