Prefeitos de cidades brasileiras fogem para abrigos durante ataques do Irã a Israel

O conflito entre Israel e Irã entrou no quarto dia, com sirenes de alerta soando nas principais cidades israelenses. Um míssil atingiu Haifa, ferindo quatro pessoas. As forças armadas de Israel atacaram 80 alvos no Irã, incluindo instalações militares e uma infraestrutura nuclear. Desde sexta-feira (13), a troca de ataques entre os países se intensificou, resultando em 224 mortes no Irã e 17 em Israel. A população israelense se refugia em abrigos. Durante essa crise, políticos brasileiros, como o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e o de Belo Horizonte, Álvaro Damião, visitam Israel e também precisaram se refugiar. Em meio ao conflito, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou à Fox News que está disposto a cancelar ofensivas se o Irã aceitar as exigências dos EUA sobre o programa nuclear. O presidente Donald Trump mencionou a possibilidade de mediação pelo presidente russo, Vladimir Putin.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!