Presidente da CNA, João Martins recebe homenagem na Alesp

O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins da Silva Júnior, foi homenageado pela Assembleia Legislativa de São Paulo , sob a presidência da deputada Edna Macedo. Durante a solenidade, houve discursos enfatizando a importância do agronegócio para o Brasil. O colar de honra ao mérito, a mais alta honraria da Assembleia, é dado desde 2015 a pessoas com contribuições significativas ao desenvolvimento do Estado.



