Projeto de lei propõe reconhecimento dos animais como seres sencientes

Um projeto de lei em discussão no Brasil propõe reconhecer os animais como seres sencientes, ou seja, capazes de sentir dor, medo e alegria. Atualmente, a legislação considera os pets como objetos, mas a proposta visa assegurar mais dignidade e respeito às suas necessidades emocionais. A iniciativa também pretende enfrentar o problema do abandono, sugerindo penalidades mais severas para aqueles que desamparam os animais.



