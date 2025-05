Quadra de beach tennis vira balada à noite e tira sono de vizinhos na Mooca

Moradores próximos a uma quadra de beach na Mooca, São Paulo , relatam problemas com o volume excessivo das festas realizadas no local. O decibelímetro registrou 82.9 dB, muito acima do limite permitido de 40 dB. Após diversas reclamações, a subprefeitura da Mooca enviou fiscais que interromperam um show por falta de autorização. A dona do local não concordou com a interrupção, causando bate-boca na entrada, enquanto espectadores surpresos esperavam. Os moradores esperam que os eventos não voltem a ocorrer e que o barulho diminua, restaurando o sossego da vizinhança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!