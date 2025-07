Recepcionista é assassinada por ex-namorado na porta do trabalho

A recepcionista Luciana, de 39 anos, foi morta a tiros durante o expediente por seu ex-namorado. Tiago, que trabalhava como segurança, apareceu no local para tentar reatar o relacionamento. Após ouvir um "não", ele disparou contra Luciana e se suicidou em seguida. O prédio foi evacuado para preservar a cena do crime. Colegas de trabalho lembram Luciana como uma funcionária exemplar e simpática.



