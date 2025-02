“Rei das embaixadinhas” é suspeito de aplicar diversos golpes em empresários e seguidores

Ricardo Silva Neves, conhecido como o rei das embaixadinhas, está sob investigação por suspeita de aplicar golpes em empresários e patrocinadores. Ele fazia promessas de contratos e eventos, especialmente relacionados à Copa do Mundo de 2022. Segundo os relatos, Ricardo recebia o dinheiro e desaparecia. Thiago, um empresário do setor de turismo, é uma das vítimas. Ele conta que Ricardo prometeu divulgar sua agência durante a abertura da Copa, mas nunca apareceu. Outros alegam que ele usou promessas de trabalho e fotos com famosos para enganar. O histórico de Ricardo inclui diversas acusações de estelionato, e atualmente ele não responde aos contatos das vítimas.