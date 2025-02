SP: homem morre após ser empurrado durante discussão em bar

Celso Ricardo Soares, de 52 anos, morreu após um desentendimento em um bar na zona norte de São Paulo, onde foi empurrado e bateu a cabeça no asfalto. Ele era conhecido na Freguesia do Ó por sua personalidade prestativa e mantinha uma relação de amizade com o suspeito. No momento da agressão, Celso quase foi atropelado, mas foi a queda que resultou em sua morte. O suspeito foi filmado por moradores, mas acabou liberado após prestar depoimento.