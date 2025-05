Sumiço de filho aumenta mistério em torno da morte de radialista em São Paulo

O radialista João Azin Jr. foi encontrado morto no poço de um elevador em São Paulo , no dia 28 de março. A família questiona se foi acidente ou crime. Após o incidente, o filho dele, Lucas, desapareceu com a avó de 88 anos, que tem Alzheimer e outros problemas de saúde.



João havia se mudado para a capital paulista em dezembro passado para ajudá-los financeiramente. A administradora do prédio entregou as imagens ao Instituto de Criminalística, e a Secretaria de Segurança Pública investiga o caso como morte suspeita.



