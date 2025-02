Surfista Flavio Nakagima compartilha imagens da invasão à sua casa nas redes sociais

Vencedor do reality show Ilha Record, o surfista Flavio Nakagima teve sua casa invadida por três criminosos em Praia Grande, litoral paulista. O surfista estava ausente, participando de um campeonato no Ceará. Ele compartilhou imagens das câmeras de segurança nas redes sociais, mostrando os assaltantes levando eletrônicos, joias, relógios e mochilas. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a polícia trabalha para identificar e prender os envolvidos.



