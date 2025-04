Suspeito de atropelar e matar policial em estacionamento de shopping se entrega à polícia em SP

Alan Felipe Bonifácio, suspeito de atropelar e matar o sargento da Polícia Militar Abel Silva de Siqueira, se entregou à polícia em São Paulo . O crime ocorreu em 15 de abril, no shopping Metro Itaquera. Investigações sugerem que Alan passou novamente sobre o corpo do sargento após o atropelamento. O possível motivo do crime seria vingança, já que Abel teria matado o irmão de Alan, Luan Henrique Bonifácio, em uma briga de trânsito no ano passado. Desde então, o sargento recebia ameaças. A prisão preventiva de Alain já havia sido solicitada, e o veículo utilizado no crime está registrado no nome de seu pai, que também pode ser indiciado.



