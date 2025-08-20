Suspeito de roubo completa 18 anos durante detenção

Um jovem de 17 anos é suspeito de roubar um carro com dois comparsas na zona leste de São Paulo . O crime ocorreu no Itaim Paulista, onde as vítimas, agentes de saúde, foram abordadas com violência. Durante o roubo, uma das mulheres foi agredida com uma coronhada. Os criminosos fugiram, mas logo perderam o controle do veículo e colidiram com uma casa. Eles tentaram escapar a pé, mas dois foram detidos pela polícia. Curiosamente, o jovem completou 18 anos enquanto estava apreendido. A quadrilha é conhecida por sua violência e já estava no radar da polícia.



